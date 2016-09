ZDFkultur 07:15 bis 08:10 Talkshow TV Noir D Stereo 16:9 Merken "TV Noir" ist eine Mischung aus Live-Musik, Talk, Spiel und Interaktion mit dem Publikum, die einmal pro Monat im Saal des "Heimathafen Neukölln" in Berlin stattfindet und die in zwei Teilen freitags in schwarz-weiß gezeigt wird. Zwei Musiker nehmen bei Gastgeber und Musiker Tex auf dem Sofa Platz - zumeist ein noch relativ unbekannter Newcomer, zusammen mit einem bereits etablierten Künstler - erzählen von ihrer Musik, bewältigen Publikumsspiele und genießen die charmante Improvisation der Show. Aber im Mittelpunkt steht die Musik: akustisch, ohne Schnörkel, einfach verzaubernd. Gäste: Erdmöbel und N.N. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tex Gäste: Gäste: Nada Surf, Erdmöbel Originaltitel: TV Noir

