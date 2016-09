ZDFkultur 05:15 bis 06:15 Musik zdf@bauhaus: Anna Depenbusch D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Das geschichtsträchtige Bauhaus in Dessau ist gleichzeitig Bühne und Produktionsort für die Konzertreihe "zdf@bauhaus". Internationale Künstler geben in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte vor Live-Publikum. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück. An Piano und Flügel sitzt Anna Depenbusch nur zu gern. Ihre schönsten Lieder sind an diesen Instrumenten entstanden. Ihre gefühlvollen Tastenkünste erschaffen Musik mit einer unglaublichen Bandbreite - von tieftraurig bis urkomisch. Depenbusch textet, komponiert und produziert selbst. Stilistisch festlegen will sie sich aber nicht und experimentiert mit verschiedenen Genres von Blues bis Country. Anna Depenbusch wurde gleich zweimal ausgezeichnet: mit dem Fred-Jay-Preis für ihre außergewöhnlichen Liedtexte und mit dem Deutschen Chanson Preis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: zdf@bauhaus

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 159 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 39 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 39 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 39 Min.