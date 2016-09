Spiegel TV Wissen 21:00 bis 22:20 Dokumentation Levison Wood: Mein Traum vom Himalaya GB 2015 Merken In der fünften und letzten Folge wandert Levison durch das sagenumwobene Königreich Bhutan. Er entdeckt ein Land der Kontraste zwischen Idylle und Überwachung. Schließlich steht er vor dem Ziel seiner Reise: Dem höchsten unbestiegenen Berg der Erde - dem 7570 Meter hohen Gangkhar Puensum... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Walking the Himalayas