Spiegel TV Wissen 19:25 bis 20:15 Reportage Oldies auf der Pole-Position - Das Hamburger Stadtpark-Revival D 2014

Oldies auf der Pole-Position: In Hamburg befindet sich einer der schönsten Straßenrundkurse Europas. Der Stadtpark war von den 30er bis zu den 50er Jahren Austragungsort legendärer Motorsportrennen. Wie damals gehen dort heute wieder historische Motorräder und Sportwagen an den Start. Gefahren von Oldtimerfans und lebenden Legenden. Eine ganz besondere Hommage an die alten Zeiten auf der Rennpiste

Originaltitel: Oldies auf der Pole-Position - Das Hamburger Stadtpark-Revival