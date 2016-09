ZDF neo 01:20 bis 02:50 Krimi Tod an der Ostsee D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Meike und Stefan Hansen lieben ihre kleine Tochter Lisa über alles. Da wird Lisa durch einen tragischen Autounfall in den Tod gerissen. Ralf Kossak, der Fahrer des Unfallwagens, hatte einen Krampf im rechten Bein und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. In dem kleinen Ostseedorf ist die schöne Postkartenidylle zerstört. Das ganze Dorf spricht von Mord. Die Familie Kossak wird geschnitten und bedroht. Frau Kossak verliert ihre Stelle in der Dorfbäckerei, die beiden Söhne werden in der Schule gemobbt, und der ältere Sohn verliert seine Freundin. Da wird Ralf Kossak tot aufgefunden. Das Dorf spricht von einem Unfall. Doch die Autopsie ergibt, dass Ralf Kossak erschlagen wurde. Die Polizei hält Stefan Hansen, den Vater der toten Lisa, für den Mörder, weil er das stärkste Motiv hat: Rache. Aber Hansen war es nicht, seine Frau Meike auch nicht. Im Dorf beginnt eine regelrechte Hexenjagd auf Evelyn Kossak und ihre Söhne. Da entdeckt die Polizei, welch erschütterndes Drama sich in der Familie Kossak abspielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Koeberlin (Ralf Kossack) Ina Weisse (Meike Hansen) Justus von Dohnányi (Stefan Hansen) Maria Simon (Evelyn Kossack) Bernadette Heerwagen (Sonja Paulsen) Originaltitel: Tod an der Ostsee Regie: Martin Enlen Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Philipp Timme Musik: Dieter Schleip