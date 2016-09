ZDFinfo 21:45 bis 22:25 Dokumentation Chinesische Schätze Wie Porzellan die Welt eroberte GB 2011 2016-10-05 02:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Im 18. Jahrhundert bricht das Porzellan-Fieber in Europa aus: Könige, Fürsten und die aufstrebende Mittelschicht lassen die begehrten Keramiken aus China tonnenweise importieren. Aber warum war chinesisches Porzellan so beliebt und so wertvoll? Keramikspezialist Lars Tharp macht sich auf eine Reise durch China: von der legendären Porzellan-Hauptstadt Jingdezhen bis zum Handelshafen von Kanton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Treasures of Chinese Porcelain