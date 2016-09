ZDFinfo 12:10 bis 12:55 Dokumentation Die geheime Welt der Pflanzen Das organische Netz GB Stereo 16:9 Live TV Merken Die heutige Wissenschaft enthüllt beeindruckende Charakteristika unserer grünen Nachbarn. Pflanzen können riechen, hören, sprechen und schmecken - kurz: Sie kommunizieren. Sie haben kein Gehirn oder Nervensystem, interagieren dennoch ständig mit der Umwelt - ob es Warnsignale sind oder das Imitieren der Erscheinung weiblicher Insekten. Ihre Signale sind ähnlich zu den menschlichen Hormonen, somit verständigen sie sich. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Private Life Of Plants