ZDFinfo 08:00 bis 08:28 Dokumentation Stress im XXL-Hotel D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken 1125 Zimmer, fünf Restaurants, drei Bars und 15 000 Quadratmeter Fläche für schillernde Events: Das ist das Estrel Berlin, Deutschlands größtes Hotel. Nirgends sonst tummeln sich hierzulande so viele Menschen unter einem Dach, die alle um das Wohl ihrer Gäste bemüht sind. Und dieses Engagement ist so vielfältig wie die Hotelbesucher selbst. Der Komplex beschäftigt 550 festangestellte Mitarbeiter. Deren Arbeitsalltag wird in dem Riesenhotel niemals langweilig - immer ist etwas zu tun, ob im Service, in der Gastronomie oder bei den großen Events. Wir begleiten Angestellte aus fünf unterschiedlichen Bereichen und schauen ihnen bei ihren täglichen Herausforderungen über die Schulter. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Stress im XXL-Hotel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 282 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 162 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 162 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 162 Min.