ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Der Tote in der Mauer D 2008 2016-09-29 02:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei Abbrucharbeiten wird eine einzementierte Leiche entdeckt. Der Mann ist im Zement erstickt. Für die beiden Kommissare vor Ort ist die Identität des Toten eine Überraschung. Es handelt sich um Michael Lehmann, der 16 Jahre lang verschollen war. Er stand im Verdacht, einen Jungen aus dem Dorf sexuell missbraucht und ermordet zu haben. Die neuen Ermittlungen reißen in der Dorfbevölkerung alte Wunden auf. Damals ermittelte Kommissar Hagen Dudek in dem Mordfall. Heute steht der schwer krebskranke Kommissar drei Tage vor seiner Pensionierung und übergibt gerade seine Dienstgeschäfte an seinen jungen Nachfolger Klaus Wendt. Für die Dorfbevölkerung war vor 16 Jahren sonnenklar, dass Michael Lehmann der Täter war und sich ins Ausland abgesetzt hatte. Aber Polizei und Justizbehörden konnten ihm seinerzeit den Mord an dem Jungen nicht nachweisen. Das hatte Kommissar Dudek verbittert und ihn bis heute nicht ruhen lassen. Er bittet Klaus Wendt, ihn bei den neuen Ermittlungen noch mitarbeiten zu lassen. Das ist dem Nachfolger zwar nicht recht, aber er willigt ein. Eigentlich wollte Dudek eine letzte schöne Reise nach Neuseeland unternehmen, die er nun für den neuen Mordfall sausen lässt. Er hat die Hoffnung, durch die Ermittlungen im Todesfall Michael Lehmann auch eine neue Ermittlungsspur im Fall des ermordeten Jungen zu finden. Die neuen Ermittlungen stoßen auf wenig Gegenliebe. Dudek glaubt nicht mehr so recht an Lehmanns Schuld. Ist der Mörder Lehmanns auch der Mörder des Jungen? Klaus Wendt findet heraus, dass ausgerechnet Dudek im Verlauf des ehemaligen Gerichtsprozesses Lehmann tätlich angegriffen hatte und dafür einige Zeit vom Dienst suspendiert worden war. Er beginnt den pensionierten Kollegen zu verdächtigen und nimmt heimlich eine Haarprobe Dudeks, um sie auf DNA-Spuren untersuchen zu lassen. Umgekehrt findet Dudek heraus, dass Klaus Wendt vor 16 Jahren Kontakte zu den Jungen des Dorfes hatte. Ist am Ende der junge Kommissar ein Mörder? Auch Dudek nimmt heimlich eine DNA-Probe von Wendt mit in die Pathologie. Zur Beschämung beider Kommissare bleiben beide Proben negativ. Der Zweikampf der konkurrierenden Kommissare verläuft im Sande. Sie geben sich die Hand und versprechen sich gegenseitiges Vertrauen. Im Fokus der Ermittlungen steht nun nur noch ein Zwillingspaar aus dem Nachbardorf. Die beiden eineiigen Zwillingsbrüder sind sich zum Verwechseln ähnlich und liefern sich gegenseitig Alibis. Dudek und Wendt haben einen schweren Stand. Besonders Klaus Wendt wird zusehends nervöser und aggressiver. Hagen Dudek geht es gesundheitlich immer schlechter. Fast will er seine Arbeit wegen der unerträglichen Schmerzen beenden, als er eine haarsträubende Entdeckung macht. Beide Mordfälle nehmen plötzlich eine völlig unerwartete Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Mendl (Hagen Dudek) Anna Maria Mühe (Simone Westermann) Frank Giering (Klaus Wendt) Devid Striesow (Ralf und Frank Gerlach) Sonja Baum (Julia Wendt) Rosa Enskat (Jeanette Lehmann) Caroline Grothgar (Nadja Krüger) Originaltitel: Der Tote in der Mauer Regie: Markus Imboden Drehbuch: Holger Karsten Schmidt Kamera: Peter von Haller Musik: Detlef F. Petersen