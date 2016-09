ZDF neo 17:05 bis 18:35 Krimi Columbo Ruhe sanft, Mrs. Columbo USA 1990 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Immobilienmaklerin Vivian Dimitri trauert immer noch um ihren lange verstorbenen Mann, der im Gefängnis an einem Herzinfarkt starb. Um seinen Tod zu sühnen, wird sie zur Mörderin. Sein Freund Charlie hatte ihn damals wegen Veruntreuung von Geldern an die Polizei verraten. Vivian bringt ihn um, nachdem sie sich das perfekte Alibi bei einem ihrer Kunden, Leland St. John, verschafft hat. Inspektor Columbo ist der Täterin bald auf der Spur. Aber ihm fehlen die Beweise. Plötzlich zeigt Vivian Dimitri auch noch großes Interesse an Columbos Frau und dem Captain selbst - aber er hat noch einen wohldurchdachten Trick, den er aus der Tasche ziehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Helen Shaver (Vivian Dimitri) Roscoe Lee Browne (Dr. Steadman) Teresa Ganzel (DeDe Perkins) Tom Isbell (Sergeant Brady) Ian McShane (Leland St. John) Edward Winter (Charlton "Charlie" Chambers) Originaltitel: Columbo Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Jack Priestley Musik: Richard Markowitz