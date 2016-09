Phoenix 02:15 bis 03:45 Dokumentation Die letzten Gigolos D 2014 Live TV Merken Die letzten Gigolos sind graumelierte Gentlemen von weltmännischer Ausstrahlung. Als Unterhalter für alleinstehende Frauen verbringen sie ihren Lebensabend auf Kreuzfahrtschiffen. Tanz in festlicher Abendgarderobe, ein Spaziergang an Bord oder eingehende Unterhaltungen auf Ausflügen an exotischen Urlaubszielen. Organisiert von Agenturen und angestellt von den Reedereien, bereisen die letzten Gigolos die Weltmeere. Entlohnt werden sie allein durch das große Abenteuer Kreuzfahrt und die Flucht aus dem Pensionärs-Dasein in ihren Heimatländern. Doch wie schaut die Gesellschaft auf sie? Warum ist ihnen das Reisen so wichtig? Entstehen sogar neue Liebesbeziehungen auf so einer Kreuzfahrt? Stephan Bergmann erzählt in seinem Debüt-Dokumentarfilm eine Geschichte vom Verlieren und Gewinnen, von Rückschlägen und kleinen Triumphen. Mit atmosphärischen Bildern lädt er ein auf eine Kreuzfahrt als Sinnbild für das Älterwerden, welches der Film auf eine sehr lebensbejahende Weise beleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die letzten Gigolos Drehbuch: Stephan Bergmann Kamera: Janis Mazuch Musik: The Embassadors