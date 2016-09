Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Blackout - Deutschland ohne Strom D 2015 2016-09-29 00:45 Merken Ist Deutschland gegen Cyber-Attacken gewappnet? Was passiert, wenn der totale Blackout eintritt und egal ob Wasser, Heizung oder Verkehr nichts mehr geht? Wie gut sind Krankenhäuser oder Atomkraftwerke vorbereitet? Tim Förderer geht auf eine Spurensuche, die manchmal klingt wie Science-Fiction, aber doch sehr real ist. Auf der einen Seite setzen die europäischen Stromversorger auf so genannte Smart Grids, also digitale, intelligente und vernetzte Stromsysteme, die fernablesbar, aber auch fernsteuerbar sind. Wie sicher ist diese nahtlose Kommunikation über das Internet? Können Zufälle oder gezielte Hackerangriffe zum Super-GAU führen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blackout - Deutschland ohne Strom