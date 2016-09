Phoenix 08:00 bis 08:45 Dokumentation Chiles wilder Süden Die Vulkane der Mapuche D 2010 2016-09-29 19:15 Live TV Merken Aufgereiht wie an einer Perlenkette prägen unzählige Vulkane die chilenische Landschaft. Chiles Ureinwohner, die Mapuche, suchen auch heute noch mit Hilfe uralter Rituale, die Geister in den aktiven Feuerbergen zu beschwören. Diana Seiler ist es gelungen, die scheuen Mapuche in ihrem Alltag zu begleiten. Der Film zeigt erstmals, dass die Lava im Vulkan Villarrica wieder begonnen hat aufzusteigen. Am Fuße des brodelnden Berges liegt - von der Lava noch unberührt - der Nationalpark Villarrica. Hier gibt es ganz besondere Bäume: die Araukarien. Die Chilenen sind so stolz auf diese Koniferen, dass sie die gesamte Region danach benannt haben. In Araukanien sind außerdem viele Vögel zu Hause, wie Taguas, Avutardas und Hualas. Sollte der Villarrica ausbrechen, wären diese einzigartige Natur und auch die Menschen in der Region gefährdet. Die Spuren der letzten Ausbrüche lassen erahnen, welche Gewalten hier herrschen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chiles wilder Süden

