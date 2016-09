ZDF 01:40 bis 03:05 Krimi Kommissar Beck Der Advokat S 2006 Frei nach Maj Sjöwall und Per Wahlöö Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Staatsanwalt Patrik Hansson wird im eigenen Bett erstochen. Kommissar Beck sieht eine Verbindung zu dem Chemie-Unternehmen MarkInvest, gegen das Hansson prozessierte. Beck entdeckt eine heiße Spur, die Hansson in einem anderen Licht erscheinen lässt. Bei der Durchsuchung seines Büros werden geraubte Diamanten gefunden. Um den Fall lösen zu können, muss die Kripo erst ein weiteres Geheimnis aus Hanssons Vergangenheit lüften. Beck lässt Hanssons Büro ein zweites Mal durchsuchen. Sie finden ein Video, auf dem Hansson sein Plädoyer einübt, suchen aber vergeblich nach dem prozessrelevanten Beweisstück. Leitende Mitarbeiter von MarkInvest geraten unter Verdacht. Kurz darauf wird Ulrika Lindén, die Zeugin des Mordes an Hansson, von einem Maskierten überfallen. Im letzten Moment kann sie sich losreißen und ihn demaskieren. Im Krankenhaus gibt sie eine gute Beschreibung des Täters ab, der offensichtlich bei ihr etwas finden wollte, von dem Ulrika aber nicht weiß, um was es sich handeln könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Marie Göranzon (Margareta Oberg) Ing-Marie Carlsson (Bodil Lettermark) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Stina Rautelin (Lena Klingström) Dan Ekborg (Patrik Hansson) Originaltitel: Beck Regie: Kjell Sundvall Drehbuch: Cecilia Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Olof Johnson Musik: Anders Bagge, Jennie Löfgren, Anders Herrlin