ZDF 19:25 bis 20:15 Krimiserie Notruf Hafenkante Gegen die Uhr D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Im PK 21 herrscht Alarmstimmung: Hans' Tochter Nelly wurde entführt, und die Forderungen der Täter setzen die Polizisten unter Druck - ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Im EKH kämpfen die Ärzte um das Leben des Drogendealers Tomas, den Nelly vor ihrer Entführung in einem Handgemenge mit seinem eigenen Messer niedergestochen hat. Doch der Aufzug mit Jasmin, Lindberg und dem Schwerverletzten bleibt stecken. Während die Ärzte mit allen Mitteln versuchen, den Patienten am Leben zu halten, laufen parallel die Ermittlungen nach Nellys Aufenthaltsort weiter. Die Zeit rennt, und Hans' Sorge um das Leben seiner Tochter steigt mit jeder Minute. Denn stirbt Tomas, stirbt auch Nelly. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Matthias Schloo (Mattes Seeler) Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Bruno F. Apitz (Hans Moor) Hannes Hellmann (Wolf Haller) Harald Maack (Wolle) Hardy Krüger Jr. (Dr. David Lindberg) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Daniel Drechsel-Grau Drehbuch: Erol Yesilkaya Kamera: Oliver Sander Musik: Michael Soltau