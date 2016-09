ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Wien Folge: 49 Reise in die Vergangenheit D, A 2009 2016-09-29 04:05 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Da der steirische Tanzverein sein 50. Jubiläum feiert, spendiert Toni Labes einen Schiffsausflug. Kurz darauf bricht er tot zusammen. Zunächst sieht alles nach einem Herzinfarkt aus. Doch Oberstleutnant Helmuth Nowak, der sich auch an Bord des Schiffes befand, bemerkt rote Flecken am Hals des Toten. Und tatsächlich: Labes starb an der Überdosis eines Medikaments. Gemeinsam mit seinen Kollegen tritt Helmuth Nowak eine Reise in sein Heimatdorf an. Bei ihren Recherchen stoßen sie unter anderem auf Heini Labes, den Bruder des Ermordeten, und auf Marianne Riegler, die vor vielen Jahren mit dem Verstorbenen verlobt war. Auch der Bürgermeister des Ortes, Manfred Prilasnik, scheint in den Fall verwickelt zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Major Carl Ribarski) Gregor Seberg (Oberstleutnant Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Revierinspektorin Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Mona Seefried (Sekretärin Ernie Kremser) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorf) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Originaltitel: SOKO Wien Regie: Christine E. Wiegand, Frank Soiron Drehbuch: Fritz Ludl Kamera: David Sanderson Musik: Bob Gutdeutsch