NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Garten: Rasenpflege im Herbst / Mein Stil: Die neuen Herbst- und Winterjacken / Auf'n Schnack: Antonio Fabrizi, der Kult-Barbesitzer aus Hamburg / Promigeschichten: Klatsch und Tratsch aus der Welt der Prominenten / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Garten: Rasenpflege im Herbst Richtige Rasenpflege ist wichtig, und zwar schon im Herbst vor Vegetationspause und neuer Wachstumsphase. Wann ist der beste Zeitpunkt, um den Rasen das letzte Mal vorm Winter zu mähen? Welche Schnitthöhe empfiehlt sich? Wann sollte man düngen? Und welcher Dünger eignet sich für welchen Rasen und Boden? NDR Fernsehgärtner Matthias Schuh gibt live aus Ellerhoop (S-H) Aufschluss. Mein Stil: Die neuen Herbst- und Winterjacken Parka oder Steppjacke, mit oder ohne Pelzbesatz? Modeexpertin Inga Döszus hat die richtigen Vorschläge, was in diesem Herbst "in" ist. Modische Jacken für schlanke und etwas füllige Frauen. Und natürlich gibt es auch ein paar Ideen, was Männer in dieser Saison tragen könnten. Auf'n Schnack: Antonio Fabrizi, der Kult-Barbesitzer aus Hamburg Antonio Fabrizi führt in der Hafencity einen Club, der für viele Hanseaten so etwas wie das zweite Wohnzimmer ist. Sie treffen sich dort bei Konzerten oder Lesungen zum Klönschnack nach Feierabend. Antonio war früher Banker in Anzug und Krawatte. Mit der Bar, so sagt er, hat er für sich ein neues Leben geschaffen. Ein interessantes Thema für "Mein Nachmittag" und Antonio wird dazu einen leckeren Herbstcocktail mixen. Promigeschichten: Klatsch und Tratsch aus der Welt der Prominenten NDR Promi-Experte Karsten Sekund berichtet über die Welt der Stars und Sternchen. Wer trennt sich? Wer ist neu verliebt? Wo gab es den glamourösesten oder peinlichsten Auftritt? "Mein Nachmittag" berichtet darüber in der Rubrik "Promigeschichten mit Karsten Sekund". "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag