NDR 07:20 bis 08:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2282 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Mielitzer treibt seinen Plan voran, Sydney für sich zu gewinnen und Tina wieder Mathis näherzubringen. Vicky soll Sydney unterdessen von Mathis fernhalten. Der Plan scheint aufzugehen: Durch Tinas Auftauchen in Lüneburg fragt sich Sydney, ob es nicht besser ist, einer Aussprache mit Mathis aus dem Weg zu gehen, um keine alten Wunden aufzureißen. Dennis hat wegen seiner starken Rückenschmerzen Angst, die medizinische Untersuchung nicht zu bestehen und verschweigt Britta seine gesundheitlichen Probleme. Als Mathis ihn bei der Feuerwehr begrüßt, gerät Dennis in Entscheidungsnot. Soll er Mathis die Wahrheit sagen und damit seine Ausbildung aufs Spiel setzen? Vicky erreicht ein Etappenziel in ihrem Werben um Thomas: Er lädt sie aus Dankbarkeit zum Essen ein. Kim hingegen traut sich nicht, einen Schritt auf Patrick zuzugehen, um ihn zu erobern. Erika, Hannes und Hajo geben alles, um bei dem Vereinswettbewerb mit dem Fest in der "Goldenen Scholle" zu punkten. Außerdem verbringen sie als "WG-Probe" zu dritt die Nacht unter einem gemeinsamen Dach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Ralph Bridle, Patricia Frey Drehbuch: Ralf Seppelt Kamera: Ulli Köhler, Till Sündermann Musik: Tunepool

