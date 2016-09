TNT-Serie 23:35 bis 00:25 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Stalker USA 2007 16:9 Merken Vor einem Jahr war die gesamte Familie der 17-jährigen Kim in deren Haus ermordet worden. Sie ist, als einzige Überlebende, nach langen Monaten der Reha wieder ansprechbar. Peu à peu gewinnt sie ihr Gedächtnis wieder. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Mörder um einen Stalker handelt, der Kim über das Internet kennengelernt hat. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Außerdem verstirbt Detective Rushs Mutter allein zu Hause, während ihre Tochter beruflich unterwegs ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Owen Beckman (Rick Lambert) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Liz W. Garcia Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine