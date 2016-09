TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Eine Leiche zu viel USA 1986 Merken Jessica nimmt an der Beerdigung von Henry Vernon teil. Dort kommt es zu einem Eklat und in der allgemeinen Hysterie fällt der Sarg um. Doch der Tote, der herausfällt, ist nicht Henry... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Tom Bosley (Sheriff Amos Tupper) Robert Donner (Silas Pike) William Windom (Dr. Seth Hazlitt) Audrey Landers (Phyllis Walters) Carrie Snodgress (Connie Vernon) Robert Sterling (Ben Shipley) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Steve Stoliar Kamera: Dennis Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12