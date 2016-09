TNT-Serie 17:50 bis 18:40 Krimiserie Crossing Jordan Blackout USA 2006 16:9 Merken Am Polterabend vor Lilys Hochzeit taucht überraschend Pollack auf, was Jordan sehr freut. Nachdem sie die Nacht in seinem Hotelzimmer verbracht hat, macht sie am Morgen eine schreckliche Entdeckung: Pollack liegt erschossen neben ihr; sie selbst hält die Tatwaffe in der Hand! Bis auf Lu glauben alle, dass Jordan nicht die Mörderin sein kann, und versuchen alles, um ihre Unschuld zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Leslie Bibb (Detective Tallulah "Lu" Simmons) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Linda Gase, Treena Hancock Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin