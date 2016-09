TNT-Serie 13:55 bis 14:40 Serien Scandal Die Schlange im Garten USA 2013 16:9 Merken Doyles Tochter wurde entführt und die Verbrecher fordern für ihre Freilassung ein hohes Lösegeld. Ihr Vater ist sich jedoch sicher, dass das Verbrechen von seiner eigenen Tochter vorgetäuscht wurde, um an sein Geld zu kommen. Während Olivia und Jake immer mehr miteinander flirten, versucht Cyrus, in der Gunst des Präsidenten zu steigen. Die First Lady fordert indes, dass Fitz etwas ändert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerry Washington (Olivia Pope) Columbus Short (Harrison Wright) Darby Stanchfield (Abby Whelan) Katie Lowes (Quinn Perkins) Guillermo Diaz (Huck) Jeff Perry (Cyrus Beene) Joshua Malina (David Rosen) Originaltitel: Scandal Regie: Ron Underwood Drehbuch: Raamla Mohamed, Shonda Rhimes Kamera: Oliver Bokelberg Musik: Chad Fischer