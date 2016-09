TNT-Serie 07:35 bis 08:20 Serien Reign Monster USA 2014 16:9 Merken Catherine versucht um jeden Preis, ihren Mann vom Hofe fernzuhalten, denn der wird immer unberechenbarer und scheint dem Wahnsinn nahe. Als Leith und Greer von ihrem künftigen Ehemann Julien bei einem letzten Abschiedskuss überrascht werden, löst der die Verlobung auf. Lola ist sofort an ihm als potenziellem Heiratskandidaten interessiert, schließlich wird man bald sehen, dass sie schwanger ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Mary) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (Prince Francis) Celina Sinden (Greer) Caitlin Stasey (Kenna) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Jeff Renfroe Drehbuch: Drew Lindo, Wendy Riss Gatsiounis

