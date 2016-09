ARTE 07:45 bis 08:30 Dokumentation Die Hohe Tatra Europas unbekanntes Hochgebirge D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Viktor Beranek betreibt die höchstgelegene Hütte der Hohen Tatra: die "Chata pod Rysmi", die Hütte am Rysy, in 2.250 Meter Höhe. Mit seinen 64 Jahren schleppt er mehrmals in der Woche 60 bis 80 Kilo Proviant den steilen Pfad zu seiner Hütte hinauf. Daher hatte er auch die Idee, eine Sherpa-Rallye zu gründen. Nun messen Bergfreaks einmal im Jahr ihre Ausdauer und schleppen möglichst viel Ballast den Berg hoch zu Viktors Hütte. Auf Zeit. Er schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Menschen lieben diesen Wettkampf, und Viktor hat Lebensmittel für mehrere Monate oben. Auf der polnischen Seite des Gebirges spielt der Glaube eine wichtige Rolle. "Wandernonnen" gehören hier zum Alltag: Leona, Aneta und Agnieska sind Nonnen des Ordens der Albertinerinnen. Mindestens einmal am Tag sind sie in den Bergen unterwegs. Spirituelle Fitness bei Wind und Wetter. "Gerade beim Wandern in den Bergen ist man dem Herrn sehr nahe", schwärmen die Schwestern. "Die Gipfel und diese Natur das sind Gottes Geschenke an uns. Da möchte man am liebsten tanzen und singen und unserem Herrn immerzu danken, dass er solch eine Welt geschaffen hat." Auch Flora und Fauna des Gebirges beschäftigt Einheimische wie Naturschützer: Es gilt Bären zu vertreiben, traditionelles Käseräuchern aufrechtzuerhalten und die einzigartigen Tatra-Gänse, gleichzeitig Wappentier der Region, zu schützen. Die Dokumentation zeigt "Europas unbekanntes Hochgebirge" Hohe Tatra in opulenten Bildern und erzählt die Geschichte von Menschen, die inmitten der ursprünglichen Naturlandschaft mit besonderen Herausforderungen leben und dabei ihren ganz eigenen Humor pflegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Hohe Tatra Regie: Till Lehmann

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 282 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 162 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 162 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 162 Min.