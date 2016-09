KI.KA 16:10 bis 16:45 Trickserie Zoom - Der weiße Delfin Der gestohlene Tiki / Der Eisberg / Der Talisman F 2012-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der gestohlene Tiki: Yann und sein Delfin Zoom entdecken auf einer ihrer Touren einen mit wertvollen Edelsteinen besetzten Tiki. Sie bringen den Schatz ins Dorf und alle bewundern den kostbaren Fund. Am nächsten Tag ist er jedoch verschwunden und Jack ist der Hauptverdächtige. Yann ist sich jedoch ganz sicher, dass Jack nicht der Dieb ist. Gemeinsam mit Zoom sucht er Beweise für Jacks Unschuld, obwohl einige Indizien gegen ihn sprechen. Der Eisberg: Die Dorfbewohner von Maotou entdecken eines Tages einen Eisberg vor der Küste ihrer Insel. Ein ungewöhnlicher Anblick in der Südsee und eine unvorhersehbare Gefahr für die Schiffe. Onkel Patrick gibt über Funk eine Warnung heraus, aber Van Krook bekommt davon nichts mit und kracht prompt mit seiner Jacht in den Eisberg. Onkel Patrick macht sich mit Yann und Auru auf, um den Gauner und sein Schiff vor dem Untergang zu retten. Der Talisman: Yann fühlt sich zutiefst geehrt, als er den Talisman des Mutes und der Tapferkeit überreicht bekommt. Er darf das wertvolle Stück einen Tag lang um den Hals tragen. Unglücklicherweise verliert Yann den Talisman beim Tauchen und versucht nun alles, um ihn wieder zu bekommen, ehe die anderen den Verlust bemerken. Vor allem sein ständiger Rivale Auru soll ihn nicht finden. Aber genau das passiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oum le Dauphin Regie: Stéphane Bernasconi Drehbuch: Hervé Nadler, Pierre Olivier Musik: Matthieu Gonet