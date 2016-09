KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Tabaluga Seltsame Verwandlung D, AUS 2001 Stereo Live TV Merken Seltsame Verwandlung: Tabaluga hat Probleme mit seiner Haut. Sie bekommt rote Flecken und fängt an zu jucken. Arktos, der diese Veränderungen schon einmal bei Tyrion erlebt hat, redet Tabaluga und den Grünländern ein, dass es sich um eine gefährliche und ansteckende Krankheit handle. Da gleichzeitig Nessaja und Shouhou, die alten und weisen Grünländer, von Humsin entführt werden, kann niemand Arktos' Schwindel aufklären. Tabaluga wird zum Außenseiter und verlässt traurig Grünland. Humsin und Arktos wollen die Gunst der Stunde nutzen und Grünland besetzen. Zum Glück bekommen sich die beiden Schurken in die Haare, können Shouhou und Nessaja sich befreien und Tabaluga zurückholen. Gemeinsam mit Tabalugas neuen Freunden, den "Außenseitern", vertreiben sie Humsin und Arktos aus Grünland. Und das Geheimnis um Tabalugas Haut wird auch gelüftet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tabaluga Regie: Yoram Gross Drehbuch: Phil Sanders, Susan Beak, Geoff Beak, John Palmer