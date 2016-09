KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Eine Feier für Thor USA 2004 Stereo Live TV Merken Eine Feier für Thor: Seamus hat eine Spielfigur verloren und ist darüber sehr traurig. Opa Ringel erzählt daraufhin eine Geschichte, in der es auch ums Traurigsein geht. Sein Freund Hörnchen war einst ganz traurig, weil sein Goldfisch gestorben war. Niemand konnte ihn verstehen, denn für alle Anderen war es ja bloß ein Fisch. Doch seine Freunde merkten, dass sie etwas für ihn tun mussten, um ihn wieder aufzuheitern. Deshalb beschlossen Ringel und Entje, für den Goldfisch eine original irische Trauerfeier zu veranstalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Geoff Levin, Harriet Schock