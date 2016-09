KI.KA 08:00 bis 08:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ernie und Bert wollen sich eine Gartenhütte bauen, aber wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Da taucht plötzlich Jan Delay auf, der Klarmacher. Er hilft dem verdutzten Duo: mit Teamgeist, mit einem Plan und seinem Song "Klar" in einer neuen Sesamstraßen Version. Am Ende steht die Hütte, nur: wie lange?! Eine Vogelfamilie in Brooklyn hat ein Problem: sie bekommt ein Klavier nicht in ihr Nest hinein. Ein Fall für Supergrobi 2.0! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

