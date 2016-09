Disney Channel 16:00 bis 16:25 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Der Notentausch / H-Kuzc-O USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Kuzco bekommt zu jedermanns Überraschung ein tolles Zeugnis. Später erinnert er sich daran, dass er Guaka dazu angestiftet hatte, seinen Namen auszutauschen: gegen den der armen Chaka, die nun entsprechend schlecht abgeschnitten hat. Während des Belohnungsessens bei Mudkas bereut er seine Tat und gesteht die Wahrheit. Yzma wirft ihre abgelaufenen Zaubermixturen in den Fluss und verwandelt dadurch alle Menschen der Stadt in Tiere. Bis auf Kuzco und Malina, die nur das neue ,H-Kuzc-O' getrunken haben. Malina gelingt es, die Brunnenvergifterin zu entlarven - und damit endlich eine tolle Story für die Schülerzeitung zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Evan Gore