Disney Channel 07:45 bis 08:15 Trickserie Goldie & Bär Plötzlich König / Die Baumhaussitter USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Bär zieht ein Schwert aus einem Stein und wird somit zum König des Märchenwalds. (b) Bär und Goldie bieten einem Gnom an, auf sein Baumhaus aufzupassen, während er auf einem Familienpicknick ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goldie and Bear Regie: Chris Gilligan Drehbuch: Mike Rabb

