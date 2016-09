ARD alpha 14:00 bis 14:15 Reportage Unser Land Bayern Wenn die Arbeit Früchte trägt - Erntedank in Kößlarn D 2000 2016-09-30 06:30 16:9 Merken Das Erntedankfest wird in Bayern meist am Sonntag nach Michaeli (29.09.) gefeiert, in der niederbayerischen Marktgemeinde Kößlarn dagegen schon seit Generationen am zweiten Sonntag im September. Nach dem feierlichen Erntedankfestgottesdienst ziehen hunderte Kinder aus Kößlarn und Umgebung in einer Prozession durch den Ort. In historischen Gewändern und mit alten Gerätschaften zeigen sie sehr farbenprächtig das Landleben im Rottal vor der Technisierung. Denn die Wurzeln des Erntedankfestes gehen zurück auf Zeiten, in denen Missernten und Hungersnöte auch hierzulande noch existenzbedrohend waren. Beim Ernten, Schmücken und Einkleiden ist das halbe Dorf auf den Beinen, dank des Engagements einzelner Bürger. Spätestens beim großen Erntedankfest ist zu sehen, dass die Arbeit der Kößlarner Früchte getragen hat! Der Beitrag geht aber noch einen Schritt weiter und fragt, welche Bedeutung Qualität und Herkunft unseres täglichen Brotes in der heutigen, globalisierten Wohlstandsgesellschaft haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unser Land Bayern