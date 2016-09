ARD alpha 10:00 bis 10:15 Dokumentation Kunstraum Rudolf Wachter: "Ast im Baum" Rudolf Wachter - "Ast im Baum" D 2016-09-30 17:00 16:9 Live TV Merken Der Film zeigt, wie der 86jährige Künstler eine Skulptur entwirft und ausführt. Beachtlich ist nicht nur, wie er die schwere körperliche Arbeit mit Gabelstapler und Kettensäge meistert, sondern auch seine klare und visionäre Sicht der Bildhauerei, die er sich ein langes Künstlerleben lang zum Maßstab seines Schaffens gemacht hat. - "Ich liebe das Holz unwahrscheinlich, weil es eine Wärme, eine Ausstrahlung, eine Lebendigkeit hat, und menschlich einfach angenehm ist." Rudolf Wachter "Der Künstler überlässt die Gestalt seiner Skulpturen nicht dem Zufall; er arbeitet mit einem lebenden Organismus und bezieht dessen natürliche Prozesse in sein Werk ein. Damit hat Rudolf Wachter in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich zu einer Neuformulierung von Holzskulptur in Deutschland beigetragen." Katalog der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, München, 2003 Lebenslauf von Rudolf Wachter Rudolf Wachter 1923 geboren in Bernried/Bodensee | 1949/56 Studium der Bildhauerei Akademie der Bildenden Künste, München | 1965/67 Studienaufenthalt Griechenland | 1971 Stipendium in der Künstlerkolonie Mac Dowell USA | 1974 Schwabinger Kunstpreis | 1977 Förderpreis der Stadt München | 1977/79 Teilnahme am Freiburger Bildhauer - Symposium Holz/Kunst, usw. Viele nationale und internationale Einzelausstellungen und Auszeichnungen. Seit Mai 2005 beherbergt das Neue Schloss Kisslegg im Allgäu das Oeuvre von Rudolf Wachter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kunstraum