Horrorfilm Gremlins - Kleine Monster USA 1984

Halte sie von Wasser fern, halte sie von Licht fern. Aber das Wichtigste überhaupt: egal, wie sehr sie betteln, in keinem Fall dürfen Gremlins nach Mitternacht gefüttert werden. Billy Pelzer hätte besser auf diese Warnungen gehört, denn der kleine, drollige Gizmo vermehrt sich in Sekundenschnelle und es entstehen grauenvolle und doch hochintelligente Monster, die bald die ganze Stadt bedrohen.

Schauspieler: Zach Galligan (Billy) Phoebe Cates (Kate) Hoyt Axton (Rand Peltzer) Frances Lee McCain (Lynn Peltzer) Polly Holliday (Frau Deagle) Glynn Turman (Roy Hanson) Dick Miller (Mr. Futterman)

Originaltitel: Gremlins
Regie: Joe Dante
Drehbuch: Chris Columbus
Kamera: John Hora
Musik: Jerry Goldsmith
Altersempfehlung: ab 16