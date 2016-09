Erneut steht Professor Robert Langdon vor einem mörderischen Rätsel: Der Symbolforscher wird in den Vatikan gerufen, um die Entführung vier hochrangiger Kardinäle aufzuklären. In einer Videobotschaft hat der Kidnapper angekündigt, schon am kommenden Abend zu jeder vollen Stunde einen der Kirchenmänner öffentlich hinzurichten. Alles deutet darauf hin, dass die Geheimorganisation der Illuminaten damit die Wahl des neuen Papstes untergraben will. Zu seiner Überraschung stellt Langdon fest, dass der misstrauische Sicherheitschef des Vatikans im Gegensatz zum jungen päpstlichen Kämmerer nur zögerlich mit ihm kooperiert. Um die geheimen Botschaften des Entführers zu entschlüsseln, begibt sich der brillante Spurensucher gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Vittoria Vetra auf eine atemlose Verfolgungsjagd durch Rom. Bald erkennen beide, dass die Entführungen erst der Anfang eines diabolischen Plans sind, der zur Vernichtung der gesamten Papststadt führen könnte ... In Google-Kalender eintragen