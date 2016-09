Oscar-Gewinner Christian Bale in der Rolle der berühmtesten Fledermaus der Filmgeschichte: Bruce Wayne sieht als kleiner Junge die Ermordung seiner Eltern und wird künftig von seinem Butler Alfred aufgezogen. Er geht nach Asien, wo ihn Henri Ducard und Ra's Al Ghul in die Kampfkunst einführen. Als er erfährt, dass Gotham City ausgelöscht werden soll, kehrt er zurück. Zusammen mit Alfred kreiert er sein Image als Batman und jagt die Verbrecher in seiner Heimatstadt. In Google-Kalender eintragen