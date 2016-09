In Gotham City regiert das Verbrechen, bis eines Tages Batman auftaucht und den Gangstern der Stadt den Kampf ansagt. Jack Napier, der Kronprinz des Unterwelt-Bosses Carl Grissom, wird von Batman im Duell besiegt. Dabei zieht er sich Narben zu, die sein Gesicht zu einer grinsenden Fratze verzerren. Von nun an nennt er sich "Joker" und wird zu Batmans mächtigstem Gegner. In Google-Kalender eintragen