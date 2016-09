3sat 02:10 bis 02:40 Reportage Nie wieder arbeitslos D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sie kennen sich nicht, haben aber eines gemeinsam: Sie sind schon lange arbeitslos oder verdienen so wenig, dass sie zusätzlich "Hartz IV" bekommen. Ab jetzt werden sie über ein halbes Jahr hinweg jeden Dienstag zusammen die Schulbank drücken. Denn Roman Gebhard, der Leiter des Jobcenters Darmstadt-Dieburg, geht innovative Wege, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen - und ist mit seinem Regionalprogramm "Wohnen und Leben in ..." erfolgreich. Die Langzeitarbeitslosen müssen nicht zum Jobcenter kommen, sondern die Fallmanager kommen zu ihnen. Im Bürgerzentrum einer kleinen Gemeinde begrüßt Manuela Beck 36 Langzeitarbeitslose. Viele sind schüchtern, unsicher, wollen erst einmal nicht über ihre Situation sprechen. In den nächsten Wochen und Monaten lernen sie, wie man sich selbstbewusst vorstellen kann sowie einen Lebenslauf und eine Bewerbung schreibt, aber auch welche Rechte und Pflichten sie haben - kurz: all das, was man wissen und können muss, um wieder eine Arbeit finden zu können. Denn trotz der boomenden Wirtschaft ist die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen immer noch sehr schwierig. Manuela Beck hält engen Kontakt zu den Teilnehmern, entlässt sie nicht aus der Pflicht, fragt nach, wenn jemand ein Praktikum gemacht oder ein Jobangebot bekommen hat. Die Teilnahme an so einem Kurs ist fast schon wie ein Lottogewinn, auch wenn es für viele ganz schön hart ist, sich vor der Gruppe zu präsentieren. Viele Menschen schämen sich für die Arbeitslosigkeit, vereinsamen. Sie müssen wieder Mut fassen und Selbstbewusstsein entwickeln, um die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und besser zu nutzen. Nur so haben sie Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zusammen mit den Bürgermeistern im Landkreis Darmstadt-Dieburg haben schon über zwanzig solcher Kurse stattgefunden. Der Erfolg dieser Workshops ist so groß, dass das Konzept mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus Beachtung findet und das Land Hessen ein Förderprogramm aufgelegt hat, um zwei Jahre lang solche Regionalprojekte zu unterstützen. Filmautor Christian Gropper hat sich unter die Teilnehmer gemischt und das Projekt begleitet. Werden es auch bei diesem Kurs viele schaffen und eine neue Perspektive für sich entdecken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen-Reporter