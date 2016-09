Washington, Mitte der 90er Jahre: Der junge Journalist Stephen Glass schreibt für das renommierte Nachrichtenmagazin "The New Republic". Mit seinen originellen Reportagen und spektakulären Enthüllungen macht er sich schnell einen Namen. Als einige Kollegen anderer Medien die Hintergründe zu Glass' Artikeln recherchieren, stellt sich heraus, dass Glass seine Stories frei erfunden hat … In Google-Kalender eintragen