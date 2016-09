3sat 14:05 bis 14:45 Dokumentation Morgenland Morgenland (2/3): Mit den Schwertern des Geistes D 2009 2016-09-29 03:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "Schwertern des Geistes": So umschrieben die Muslime im Mittelalter die Wissenschaften und Künste. Es waren Waffen, die sie besser als ihre europäischen Zeitgenossen zu nutzen wussten. Auf drei Kontinenten und in sechs Ländern erzählt diese Folge das goldene Zeitalter des Islam. Dabei interessiert der Blickwinkel des Gemeinsamen: Wo sind die Schnittlinien christlicher und islamischer Kultur, wo profitierte einer vom anderen - und wo nicht? Die Mauren in Andalusien sind überragend an Bedeutung: Hier herrschte über Jahrhunderte eine freie Geisteshaltung, die entscheidend zur Weltkultur beitrug. Al-Andalus ist der Umschlagplatz arabischen Wissens ins christliche Europa. Der Film rekonstruiert den legendären Flugversuch des Abbas ibn Firnas vor Cordoba: Sein dem Federkleid der Tauben abgeschauter Hängegleiter trug den Flieger immerhin 300 Meter weit. In Cordoba finden weitere Höhenflüge der arabischen Wissenschaften statt: Zum Beispiel gibt es hier die ersten Krankenhäuser auf europäischem Boden - die arabischen Wissenschaftler erforschten die Hygiene, die ansteckenden Krankheiten und die Chirurgie. Und sie waren ungemein wichtige Kulturvermittler: Wir verdanken ihnen die Überlieferung der großen lateinischen und griechischen Schriften des Altertums. "Terra X" dokumentiert die großen kulturellen Zentren dieser Zeit in Andalusien, die Palaststadt Madinat az-Zahra und Granada. Die Überlegenheit der arabischen Wissenschaften führt auch ins heutige Usbekistan: Ibn Sina, ein wahres Universalgenie aus dem heutigen Usbekistan, begründete die empirische Medizin, seine Ideen machten ihn bis in die Neuzeit hinein zum einflussreichsten Medizingelehrten. Und in seinem Heimatland setzte mit der Astronomie und den Himmelsobservatorien ein beispielloser Höhenflug an. Am aufregendsten aber war das Leben im Bagdad des neunten und zehnten Jahrhunderts: einer Weltstadt mit Dutzenden von Bibliotheken, Universitäten und Übersetzerschulen. Eine wahrhaft multikulturelle, kosmopolitisch aufgeklärte Stadt. Die aufwendigen Spielszenen dieser "Morgenland"-Folge entstanden in den Atlas Studios im marokkanischen Quarzazate. Unsere Gesprächspartner über die Hintergründe dieser großen Zeit des Islam sind unter anderen der Aga Khan, das Oberhaupt der Ismailiten, der katholische Theologe Hans Küng, und Scheich Mohammed al-Qasimi, Emir von Sharjah. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X