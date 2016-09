Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Der Wilde Westen - Die wahre Geschichte Das Ende des Friedens USA 2015 2016-10-01 22:55 16:9 HDTV Merken Die internationale wirtschaftliche Depression wirkt sich auch auf Amerika aus. Als Lt. Colonel George Custer Gerüchte bestätigt, denen zufolge große Mengen Gold in dem heiligen Gebiet der Sioux-Indianer zu finden ist, bricht der Präsident seinen Friedenspakt mit den Sioux und verjagt Crazy Horse und Sitting Bull aus dem Land, das ihnen versprochen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The American West