Kabel1 Doku 05:25 bis 06:10 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Eine Kapelle in Pembrokeshire - Das Wiedersehen GB 2010 2016-09-29 14:45 16:9 HDTV Merken Vor einigen Jahren beschloss Gareth Williams, mit seiner Familie in eine viktorianische Kirche zu ziehen. Das Gebäude war eine Ruine. Außerdem steht es inmitten eines Friedhofs, was die Umbauarbeiten zusätzlich erschwerte. George Clarke stand Gareth bereits bei Beginn der Restaurationsarbeiten zur Seite und möchte heute sehen, was aus diesem ungewöhnlichen Projekt geworden ist. Außerdem bringt er noch mehr über die Geschichte der Kirche in Erfahrung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man

