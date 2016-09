Junior 18:10 bis 18:20 Trickserie Claude Blätter GB 2008-2009 Stereo 16:9 Merken Claude beobachtet, wie viele Tiere in den Bäumen leben, da fallen die ersten Herbstblätter. Es fürchtet, dass die Vögel dann kein gemütliches Zuhause mehr haben. Also lässt er Boris das Laub sammeln, während er die Blätter mit Honig wieder an die Äste kleben möchte. Doch sie halten nicht. Da trifft es sich gut, dass Oma ausmistet. Ihr altes Schatzkistlein mit dem Loch im Boden wird mit Blättern gepolstert und zum Vogelhaus umfunktioniert und ihr ehemaliges Murmelnetz wird mit Nüssen gefüllt und an einen Ast gehängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fun with Claude