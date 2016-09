Junior 06:00 bis 06:10 Trickserie Henry der Schreckliche Primitiv punkten GB 2006-2007 Stereo 16:9 Merken Henry will unbedingt an einem Wettbewerb seiner Lieblingssendung teilnehmen. Dazu muss er die eklige Frage beantworten, wie oft Kakerlaken pupsen. Aber das herauszufinden ist gar nicht so einfach. Die einzige Möglichkeit wäre, es in die Suchmaschine am Computer einzugeben, aber den Computer darf er nicht benutzen, da Peter heute an der Reihe ist. Und Peter hilft ihm dabei ganz bestimmt nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Horrid Henry Regie: Dave Unwin Drehbuch: Holly Lyons, John G. Brennan, Olly Smith, Paul Alexander, Francesca Simon, Malcolm Williamson, Carol

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 161 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 41 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 41 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 41 Min.