Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern, 7. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Ein torloses Remis ist für Fans in der Regel kein Zuckerschlecken. Bestes Beispiel: Heidenheims 0:0 in Sandhausen. Torchancen Mangelware. Tempo nicht vorhanden. Zweikämpfe so selten wie Hannibals Alpenüberquerung. "Das war schon schwere Kost", sagte Stürmer Tim Kleindienst, "aber alle Spieler haben schwere Beine in der anstrengenden Englischen Woche. Jetzt gilt's noch mal alles gegen Kaiserslautern rauszuhauen." Raus aus dem Keller ballerte sich der FCK mit einem 3:0 gegen Dresden. Ein Doppelpack von Stürmer Jacques Zoua bescherte den "Roten Teufeln" den ersten Saisonsieg. "Die Mannschaft hat die letzten Tage hart gearbeitet und sich selbst mit einem Dreier belohnt",