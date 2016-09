Sky Bundesliga 19:00 bis 21:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hamburger SV - FC Bayern München, 5. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach der 0:1-Pleite des HSV in Freiburg war zunächst nicht klar, ob Bruno Labbadia seinen Trainerjob behalten würde. Dietmar Beiersdorfer vermied es demonstrativ, ihm Rückendeckung zu geben. Das sei nicht nötig, erklärte der Sportchef, "speziell in einer Situation, in der wir nicht liefern". Dass die Hamburger nun ausgerechnet gegen die Bayern liefern, glaubt niemand. Daher wird in der Hansestadt vor allem gerätselt, was diese Partie für Labbadia bedeutet. Ist es ein Endspiel für ihn und wäre er seinen Job bei der erwarteten Niederlage in jedem Fall los? Oder darf er bei einer engagierten Leistung auch ohne Punkte weitermachen? Moderation: Jessica Kastrop, Experte: tba, Kommentar: Wolff Fuss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop