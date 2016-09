Sky Bundesliga 08:15 bis 10:15 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfL Bochum - VfB Stuttgart, 7. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vor 25 Jahren wurde Ötzi entdeckt. Eine ca. 5300 Jahre alte Mumie in den Ötztaler Alpen. Leblos wie Ötzi präsentierte sich Bochum beim 0:3 in Düsseldorf. Der VfL wurde von der Fortuna teilweise schwindelig gespielt. "Wir haben schlecht angefangen und schlecht aufgehört", kommentierte Trainer Gertjan Verbeek, "kein Spieler hat Normal-Niveau erreicht. Ich kann nur hoffen, dass es gegen Stuttgart besser wird." Viel besser spielt der VfB seit dem Abgang von Coach Jos Luhukay. 2:0 gewannen die Schwaben gegen Spitzenreiter Braunschweig. "Wir haben gut verteidigt und vorne unsere Chancen genutzt", so Goalie Mitch Langerak. Eine Chance als neuer Cheftrainer bekommt Hannes Wolf. Der In Google-Kalender eintragen Bildergalerie