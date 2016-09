Sky Bundesliga 06:15 bis 08:15 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Karlsruher SC - Erzgebirge Aue, 7. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Was hat Karlsruhe mit Bielefeld und Nürnberg gemeinsam? Alle drei gehören zum illustren Kreis von sieglosen Teams in der Liga. Für den KSC setzte es in Hannover mit 0:1 die zweite Pleite und damit verbunden den Sturz auf den vorletzten Tabellenplatz. Sorgen macht vor allem die harmlose Offensive: mit zwei Treffern die schwächste zwischen Hamburg und München. Trainer Tomas Oral sprach von einer "mutlosen Leistung" und kündigte für die Partie gegen Aue personelle Konsequenzen an. Der Gast aus dem Erzgebirge schaltete nach dem Derby-3:0 in Dresden gegen Bielefeld einen Gang runter und kam über ein 1:1 nicht hinaus. "Man muss mit dem Punkt auch mal leben können", so Routinier Christian In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

