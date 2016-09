Discovery Channel 03:45 bis 05:15 Dokumentation Shark Week Das Geheimnis der Hai-Küste USA 2008 Stereo 16:9 Merken Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele verschiedene Haiarten wie vor der Nordostküste Australiens. In den vergangenen Jahren hat sich ihr Bestand dort jedoch dramatisch verringert. Wissenschaftlern ist das Verschwinden der Raubfische bislang ein Rätsel. Ein Team von Umweltschützern, Meeresbiologen und Dokumentar-Filmern begibt sich deshalb auf Spurensuche: Am Osprey Reef, einem relativ unberührten kleinen Korallenriff, erhoffen sich die Forscher neue Erkenntnisse. Mit Hilfe von Unterwasserkameras wollen die Tierschützer das Verhalten der Meeresräuber studieren und einige Tiere markieren, um ihren Bewegungsradius besser verfolgen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark Week