Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Im Eisregen USA 2007 Stereo 16:9 Auch in der Beringsee gilt die Devise: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Und so liefern sich 400 Krabbenfischer einen harten Wettbewerb um die besten Fanggründe des Ozeans. Im Januar starten die Besatzungen der Fangboote ihre Jagd nach den begehrten Eismeer-Krabben, die pro Wintersaison rund 60 Millionen US-Dollar einbringen. Kein Wunder, dass die Männer angesichts solcher Summen nervös und angespannt sind. Schließlich sind für sie hervorragende Verdienstmöglichkeiten gegeben. Während die meisten Schiffe mehrere Tonnen Köder an Bord laden, sticht die "Wizard" frühzeitig in See. Originaltitel: Deadliest Catch