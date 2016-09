Discovery Channel 09:30 bis 10:15 Dokusoap American Chopper Der Kreis schließt sich USA 2011 Stereo 16:9 Merken Ein Traum von einem Bike - der schwarze Lack harmoniert perfekt mit den stylischen Kupferblatt-Flammen! Nicht umsonst haben die Teutuls in ihren Schrauber-Werkstätten einige der besten Motorrad-Profis des Landes am Start. Und jetzt ist es Zeit für eine kleine Probefahrt. Paul Sr. und sein Sohn haben sich zu einer Spritztour verabredet, um die Fertigstellung ihres gemeinsamen Bikes zu feiern. Dabei hat Paulie für seinen alten Herrn eine echte Überraschung im Gepäck: Der Junior hat durch Zufall den ersten Chopper ausfindig gemacht, den er und sein Vater vor 14 Jahren gemeinsam gebaut haben. Und Teutul Senior wird garantiert Augen machen, wenn er mit diesem geschichtsträchtigen Feuerstu In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Chopper